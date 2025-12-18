ACC Men’s U19 Asia Cup 2025 Semifinals Full Schedule: Date, Match Timings, Venues, Squads and Live Streaming Details

ACC Men’s U19 Asia Cup 2025 Semifinals Full Schedule: The group stage of the Under-19 Asia Cup 2025 has concluded, and all four semifinalists are confirmed. India and Pakistan qualified from Group A, while Bangladesh and Sri Lanka advanced from Group B. India finished first in Group A and will face Sri Lanka, which placed second in Group B. Pakistan, second in Group A, will take on Group B topper Bangladesh.
Both semifinals are scheduled for December 19, 2025. India will play Sri Lanka at the ICC Academy Ground in Dubai at 10:30 a.m. IST. Pakistan will face Bangladesh at The Sevens Stadium in Dubai at 10:30 a.m. IST. Winners of these matches will meet in the final on December 21, 2025.
The live telecast will be available on Sony Sports Network. Live streaming will be available on the Sony LIV app and website.
GROUP A – ACC Men’s U19 Asia Cup 2025 (50 Overs)
|Team
|Mat
|Won
|Lost
|NRR
|Drawn
|Pts
|Recent Form
|India U19 (Q)
|3
|3
|0
|4.289
|0
|6
|W W W
|Pakistan U19 (Q)
|3
|2
|1
|1.859
|0
|4
|W L W
|UAE U19
|3
|1
|2
|-1.537
|0
|2
|L W L
|Malaysia U19
|3
|0
|3
|-4.694
|0
|0
|L L L
GROUP B – ACC Men’s U19 Asia Cup 2025 (50 Overs)
|Team
|Mat
|Won
|Lost
|NRR
|Drawn
|Pts
|Recent Form
|Bangladesh U19 (Q)
|3
|3
|0
|1.214
|0
|6
|W W W
|Sri Lanka U19 (Q)
|3
|2
|1
|0.836
|0
|4
|L W W
|Afghanistan U19
|3
|1
|2
|0.710
|0
|2
|W L L
|Nepal U19
|3
|0
|3
|-2.933
|0
|0
|L L L
Squads
India U19 Squad: Ayush Mhatre(c), Vaibhav Suryavanshi, Vihaan Malhotra, Vedant Trivedi, Abhigyan Kundu(w), Harvansh Pangalia, Kanishk Chouhan, Khilan Patel, Deepesh Devendran, Udhav Mohan, Kishan Kumar Singh, Naman Pushpak, Henil Patel, Aaron George, Yuvraj Gohil
Sri Lanka U19 Squad: Dimantha Mahavithana, Viran Chamuditha, Kithma Withanapathirana, Kavija Gamage, Vimath Dinsara(c), Chamika Heenatigala, Dulnith Sigera, Aadham Hilmy(w), Sethmika Seneviratne, Rasith Nimsara, Tharusha Navodya, Mathulan Kugathas, Vigneshwaran Akash, Tharusha Nethsara, Sanuja Ninduwara
Pakistan U19 Squad: Sameer Minhas, Usman Khan, Ali Hassan Baloch, Ahmed Hussain, Farhan Yousaf(c), Huzaifa Ahsan, Hamza Zahoor(w), Momin Qamar, Abdul Subhan, Ali Raza, Mohammad Sayyam, Mohammed Huzaifa, Daniyal Ali Khan, Mohammad Shayan, Niqab Shafiq
Bangladesh U19 Squad: Zawad Abrar, MD Rifat Beg, Md Azizul Hakim Tamim(c), Kalam Siddiki Aleen, Md Rizan Hossan, Shahria Al-Amin, Md Farid Hasan Faysal(w), Shahriar Ahmed, Md Samiun Basir Ratul, Saad Islam Razin, Iqbal Hossain Emon, Sheikh Paevez Jibon, Shadhin Islam, Md Sobuj, Md Abdullah