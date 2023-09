Nobel Academy reign supreme

In Under-10 final, NSA beat Tumsar FC 1-0 while in Under-12 age category they pipped Kamptee NFC 1-0. In U-14 section NSA thrashed Kamptee NFC 4-0 and in U-17 they blanked Ramtek FC 2-0 to wrest the titles.

The winning teams

Under-10: Ojas Kale, Aakhashu Borikar, Mugdha Bhendare, Prerna Dabhare, Shreesha.

Under-12: Adeebh Wasnik, Chaitanya Lanjekar, Vedant Thakur, Kusad Sontakke, Arnab Khandarkar, Jinisha Khole, Shursti Singh.

Under-14: Abhimanyu Bhojne, Adel Patpalliwar, Swarit Waghmare, Rushikesh Kukadkar, Darshil Kapse, Parth Waghmare, Vardhan Thorane.

U-17: Pranav Nimbarte, Sharv Karki, Aaraf Khan, Dhruvesh Hatwar, Sujal Nikhare, Advaid Randhai, Parigh Pusdekar, Koushal Dhabarde.