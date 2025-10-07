Himachal Pradesh Landslide: 15 Killed as Bus Buried Under Debris in Bilaspur, Rescue Operation Underway (VIDEO)
October 7, 2025
Himachal Pradesh Landslide News: At least 15 passengers were killed when a private bus was struck by a massive landslide in Bilaspur district on Tuesday, October 7, 2025. The accident occurred in the Bhalughat area of Jhandutta assembly segment. The bus, carrying 30 to 35 passengers, was travelling from Rohtak in Haryana to Ghumarwin.
