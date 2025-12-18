National Shooting C'ship: Ketan Malik strikes gold in women’s 10m air pistol

New Delhi, Dec 18 Haryana’s Ketan Malik overcame a strong field which consisted of Paris Olympic double medallist Manu Bhaker and Asian Games champion Palak Gulia to be crowned as the winner in the Women’s 10m Air Pistol (APW) event at the 68th National Shooting Championship Competitions currently underway at the Dr. Karni Singh Shooting Range in New Delhi on Thursday.

Ketan struck the gold with 240.0, ahead of Meenu Pathak of Delhi, who took silver with 238.4, and Surbhi Rao, who claimed bronze with 219.5. In the Junior Women’s category, Vanshika Chaudhary from Uttar Pradesh emerged on top, edging Anjali Shekhawat by 0.2 for gold, while Palak Gulia secured bronze, and Army Marksmanship Unit’s Lakshita Bishnoi claimed the youth title after a narrow 0.6 victory over Rashmika Sahgal, with Sanskriti Bana completing the podium.

The final followed an extensive qualification phase that saw over 900 shooters compete across 39 relays. Palak Gulia topped the qualification with 582-24x. She was joined at the top by Manu Bhaker, who also shot 582, finishing second on inner-10 count with 19x. Ketan qualified third with 581-16x, while Mohini Singh (580 -19x), Anjali Shekhawat (579 -22x), Surbhi Rao (579 - 22x), Anjali Choudhary (579 -19x), and Meenu Pathak (579 -14x) completed the list of finalists.

In the final, Manu Bhaker finished seventh with 137.2, followed by Anjali Choudhary on 110.1, while Mohini Singh ended fourth with 197.9 and Anjali Shekhawat placed sixth with 157.5.

In the Junior APW final, Vanshika Chaudhary emerged on top, shooting 240.5 to claim the gold medal. Anjali Shekhawat put up a strong challenge but finished just 0.2 behind to take silver, while Palak Gulia won bronze with 218.0. Payal Khatri (195.8) finished fourth, followed by Lakshita Bishnoi (177.7). Ketan Malik, competing in the junior final as well, finished sixth with 156.1, while Mohini Singh (131.8) and Rashmika Sahgal (117.2) completed the final lineup.

Palak Gulia also topped the junior qualification, followed by Ketan Malik, Mohini Singh, and Anjali Shekhawat. Vanshika Chaudhary qualified fifth with 578-18x, narrowly ahead of Payal Khatri, who also shot 578 but finished sixth on inner-10 count. Lakshita Bishnoi (577-21x) qualified seventh, while Rashmika Sahgal (577-18x) secured the final qualifying spot.

In the Youth APW final, Lakshita Bishnoi claimed the gold medal, edging past Rashmika Sahgal by 0.6 after a closely fought final. Rashmika, who had led the field until the 22nd shot, settled for silver, while Sanskriti Bana won the bronze with 218.5. Suruchi Singh finished fourth with 197.9, while youth qualification topper Priyanshi Purva (581-23x) finished fifth in the final with 177.6, followed by Aaradhya Mishra (156.5), Janvi Vidhyadhar Manatkar (135.2), and Sneha (110.5).

In the Senior APW team event, Haryana clinched the gold medal with an aggregate score of 1735, led by Palak Gulia, Suruchi (577–17x), and Rhythm Sangwan (576–7x). Delhi finished second with 1725-48x, anchored by Meenu Pathak, Rashmika Sahgal, and Parisha Gupta (569–16x), while the Army Marksmanship Unit secured bronze with 1723 - 57x through Lakshita Bishnoi, Himanshi (573 – 18x), and Sejal Raju Kamble (573–18x).

Haryana also topped the standings in the Junior Women’s Team event, winning gold with 1734-61x through Palak Gulia, Suruchi, and Muskan (575–20x). The Army Marksmanship Unit claimed silver with 1723-57x, while Rajasthan secured bronze with 1719 - 45x, led by Mohini Singh, Anjali Shekhawat, and Shikha Chaudhary (560 – 4x).

In the Youth (Sub-Junior) Women’s Team event, Delhi emerged winners with 1715 - 42x, followed by Haryana with 1712 - 44x, while Rajasthan completed the podium with 1712 - 42x.

The 10m Air Pistol Mixed Team events are scheduled at Dr. Karni Singh Shooting Range on Friday.

Other Results

10M Air Pistol Women

Sub Youth

Priyanshi Purva (Haryana) - Gold (581-23x)

Aaradhya Mishra (Madhya Pradesh) - Silver (576-19x)

Shiksha Saran (Rajasthan) - Bronze (573-15x)

Deaf

Pranjali Prashant Dhumal (Maharashtra) - Gold (576-17x)

Anuya Prasad (Rajasthan) - Silver (566-18x)

Darshana Rajendra Gavate (Maharashtra) - Bronze (548-6x)

Civilian Championship

Anjali Shekhawat (Rajasthan) - Gold (579-22x)

Meenu Pathak (Delhi) - Silver (579-14x)

Aaradhya Mishra (Madhya Pradesh) - Bronze (576-19x)

Civilian Championship (Team)

Rajasthan (Anjali Shekhawat, Shiksha Saran, Kamala Kumari) - Gold (1717.0-50x)

Delhi (Meenu Pathak, Niyamicka Rana, Saina Bharwani) - Silver (1717.0-38x)

Madhya Pradesh (Aaradhya Mishra, Nancy Solanki, Devika Jain) - Bronze (1709.0-48x)

Junior Civilian

Anjali Shekhawat (Rajasthan) - Gold (579-22x)

Sneha (Haryana) - Silver (578-23x)

Aaradhya Mishra (Madhya Pradesh) - Bronze (576-19x)

Junior Civilian (Team)

Delhi (Kamakshi Kumar, Niyamicka Rana, Saina Bharwani) - Gold (1712.0-38x)

Haryana (Yashika, Navya, Muskan Chahal) - Silver (1711.0-54x)

Rajasthan (Bhavya Kaul, Lavanya Kanwar, Nandani Parashar) - Bronze (1707.0-43x)

Master

Padma D (Railways) - Gold

Rajlaxmi Poonia (Rajasthan) - Silver

Bishaya Singha (Assam) - Bronze

Senior Master

Sushma Yadav (Haryana) - Gold

Jyoti Rawat (Delhi) - Silver

Jayashree Kishor More (Maharashtra) - Bronze

Super Master

Pushpa Meghwal (Rajasthan) - Gold

Asha Girdhar (Delhi) - Silver

Abha Dhillan (Uttar Pradesh) - Bronze

Foreign National

Ilina Pawar (Maharashtra) - Gold (558-19x)

Tanvi Lathwal (Haryana) - Silver (555-10x )

Junior Foreign National

Ilina Pawar (Maharashtra) - Gold (558-19x )

Youth Foreign National

Araina Jain (Madhya Pradesh) - Gold (559-12x)

Ilina Pawar (Maharashtra) - Silver (558-19x)

Sub Youth Foreign National

Araina Jain (Madhya Pradesh) - Gold (559-12x)

Ilina Pawar (Maharashtra) - Silver (558-19x)

50m Pistol Women

Senior

Shital Preetam Desai (Maharashtra) – Gold (542)

Ketan (Haryana) – Silver (538)

Nancy Solanki (Madhya Pradesh) – Bronze (537)

Senior Team

Maharashtra (Shital Preetam Desai, Pranjali Prashant Dhumal, Vaishnavi Dattatray Tingare) – Gold (1591)

Punjab (Simranpreet Kaur Brar, Navdeep Kaur, Ariha Aggarwal) – Silver (1587)

Railways (Sakshi Anil Suryavanshi, Yuvika Tomar, Riya Shirish Thatte) – Bronze (1578)

Junior

Ketan (Haryana) – Gold (538)

Nancy Solanki (Madhya Pradesh) – Silver (537)

Pinki Ghasal (Rajasthan) – Bronze (537)

Junior Team

Rajasthan (Pinki Ghasal, Lavanya Kanwar, Shikha Chaudhary) – Gold (1595)

Madhya Pradesh (Nancy Solanki, Manvi Jain, Aaradhya Mishra) – Silver (1577)

Delhi (Parisha Gupta, Saina Bharwani, Niyamicka Rana) – Bronze (1560)

Civilian – Individual

Rashmi Swapnil Dhawade (Maharashtra) – Gold (540)

Nancy Solanki (Madhya Pradesh) – Silver (537)

Pinki Ghasal (Rajasthan) – Bronze (537)

Civilian – Team

Rajasthan (Pinki Ghasal, Shikha Chaudhary, Rajlaxmi Poonia) – Gold (1567)

Rajasthan (Lavanya Kanwar, Roopa Kanwar, Akanksha Choudhary) – Silver (1560)

Madhya Pradesh (Nancy Solanki, Aaradhya Mishra, Anchal Singh) – Bronze (1556)

Civilian – Junior

Nancy Solanki (Madhya Pradesh) – Gold (537)

Pinki Ghasal (Rajasthan) – Silver (537)

Vaishnavi Girish Ramdas (Tamil Nadu) – Bronze (537)

Civilian – Junior(Team)

Madhya Pradesh (Nancy Solanki, Aaradhya Mishra, Anchal Singh) – Gold (1556)

Rajasthan (Lavanya Kanwar, Shikha Chaudhary, Bhoomi Choudhary) – Silver (1546)

Karnataka (Aishwarya Ravichandar Balehosur, Vyomica Kriti, Avanthika Madhu - Bronze (1545)

Master

Shilpi Bisht (ONGC) - Gold

Anisha Sayyed (Haryana) - Silver

Suman (Chandigarh) - Bronze

Senior Master

Sheila Kanungo (Maharashtra) - Gold

Pushpa Meghwal (Rajasthan) - Silver

Kunti Malik (Uttar Pradesh) - Bronze

Super Master

Pushpa Meghwal (Rajasthan) - Gold

Abha Dhillan (Uttar Pradesh) - Silver

Mixed (SH1) Seniors

Akash (Uttar Pradesh) - Gold

Shivraj Sankhala (Rajasthan) - Silver

Saddam (Uttar Pradesh) - Bronze

Mixed (SH1) Juniors

Adiba Ali (Delhi) - Gold

Reeta Jat (Rajasthan) - Silver

Aashish Sharma (Haryana) - Bronze

