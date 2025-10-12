Sindhutai Deshpande Passes Away
By Lokmat Times Desk | Updated: October 12, 2025 19:00 IST2025-10-12T19:00:08+5:302025-10-12T19:00:08+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar
Sindhutai Madhukarrao Deshpande (90), a resident of Osmanpura, passed away on Saturday evening due to old age. Her last rites were performed on Sunday at the Pratapnagar crematorium. She is survived by two sons, a daughter, and grandchildren.