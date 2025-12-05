Mumbai: Central Railway to Operate Block Between Kalyan and Lonavala on December 6 and 7; Check Details

The Central Railway (CR) will operate special traffic and power blocks between Kalyan and Lonavala on December 6 and 7 for pre-non-interlocking and non-interlocking works. Express train services will be affected on both Up and Down lines and one additional line in the Up yard.

The block will be imposed from 2.15 pm to 6.15 pm on Saturday, December 6, 2025. During the block hours, several local trains, including express trains commencing on the date, will be cancelled, said CR.

🚧 Attention Passengers! 🚆



Special Traffic & Power Blocks are planned in the Kalyan–Lonavala section for extension of R&D Up & Down lines and one additional line in UP yard on 06/07.12.2025.

The blocks will remain in force from 02:15 hrs to 18:15 hrs.



Due to this essential… pic.twitter.com/4FzxbNkyMZ — Central Railway (@Central_Railway) December 5, 2025

Following Express Trains Will Be Cancelled on December 6, 2025:

12128 Pune-CSMT Intercity Express

22106 Pune-CSMT Indrayani Express

Following Express Trains Will Be Cancelled on December 7, 2025:

12127 CSMT-Pune Intercity Express

22105 CSMT-Pune Indrayani Express

11007/11008 CSMT-Pune-CSMT Deccan Express

12125/12126 CSMT-Pune-CSMT Pragati Express

12123/12124 CSMT-Pune-CSMT Deccan Queen

11009/11010 CSMT-Pune-CSMT Sinhagad Express

Following Express Trains Will Be Rescheduled on December 6, 2025:

20495 Jodhpur - Hadapsar Express Ex Jodhpur at 01.00 hrs of 07.12.2025 (Scheduled departure 22.00 hrs on 06.12.2025)

22194 Gwalior-Daund Superfast Express Ex Gwalior at 19.15 hrs (Scheduled departure at 17.15 hrs)

Following Express Trains Will Be Rescheduled on December 7, 2025:

11011 CSMT-Dhule Express Ex CSMT at 15.20 hrs (Scheduled departure 12.00 hrs)

11019 CSMT-Bhubaneshwar New Konark Express Ex CSMT at 16.30 hrs (Scheduled departure 14.00 hrs)

22225 CSMT-Solapur Vande Bharat Express Ex CSMT at 16.35 hrs (Scheduled departure 16.05 hrs)

22732 CSMT-Hyderabad Express Ex CSMT at 16.40 hrs (Scheduled departure 14.10 hrs)

11139 CSMT-Hospete Express Ex CSMT at 22.20 hrs (Scheduled departure 21.20 hrs)

17613 Panvel-Nanded Express ex Panvel at 17.30 hrs (Scheduled departure at 16.00 hrs)

11030 Kolhapur-CSMT Koyna Express Ex Kolhapur at 09.25 hrs (Scheduled departure at 08.25 hrs)

22943 Daund-Indore Express at Ex Daund at 15.40 hrs (Scheduled departure at 14.10 hours)

Also Read | Mumbai Local Train Update: Additional Services Between Nerul, Belapur and Uran Approved, Stoppages at Targhar and Gavhan Cleared.

Following Express Trains Will Be Diverted on December 6, 2025:

12164 Chennai - CSMT Express will be diverted via Daund-Ahilyanagar-Manmad-Igatpuri-Kalyan and halt will be provided at these stations.

16332 Thiruvananthapurami - CSMT Express will be diverted via Ernalukam-Shoranur-Mangaluru Jn-Madgaon-Roha-Panvel and halt will be provided at these stations.

Following Express Trains Will Be Diverted on December 7, 2025:

12493 Miraj-Hazrat Nizamuddin Darshan Express will be diverted vi Miraj-Kurduwadi-Daund-Manmad-Jalgaon-Nandurbar-Surat halt will be provided at these stations.

17222 LTT-Kakinada Port Express will be diverted via Kalyan-Igatpuri-Manmad-Ahilyanagar and halt will be provided c Kasara, Igatpuri, Manmad and Ahilyanagar stations.

22159 CSMT-Chennai Express will be diverted via Kalyan-Igatpuri-Manmad-Ahilyanagar. Halt will be provided at Kasara, Igatpuri, Mamnad, Ahilyanagar and Daund stations.

Following Express Trains Will Be Regulated on December 6, 2025:

Train no 20668 Jaipur-Yesvantpur Superfast Express at Karjat for 30 mins

Train no 11302 Bengaluru-CSMT Express in Pune Division for 45 mins.

Following Trains will lose punctuality due to the regulation of trains:

Train no 16613 Rajkot-Coimbatore Express

Train no 12163 LTT-Chennai Express

Train no 12939 Pune-Jaipur Express

Train no 22150 Pune-Ernakulam Superfast Express

Train no 16506 Bengaluru-Gandhidham Express

Train no 11090 Pune-Bhagat ki Kothi Express

Pune Suburban Trains

Following Pune-Lonavala-Pune suburban trains will be cancelled:

Pune-Lonavala local departing Pune at 00.15 hrs

Lonavala-Pune local departing Lonavala at 05.20 hrs

Short Termination of Pune Suburban Trains

Lonavala departing Pune / Shivaji Nagar from 04.45 hrs to 17.20 hrs will be short-terminated at Talegaon.

Short Origin of Pune Suburban Trains

Suburban Trains for Pune / Shivaji Nagar scheduled to depart Lonavala from 06.30 hrs to 19.00 hrs will short originate from Talegaon.