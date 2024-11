Mugdha, Dishita, Fizza, Bhumi in SF

International School, Besa, Nagpur.

Fiza, Mugdha and Dishita also entered theUunder-17 girls singles semis.In the Under-19 boys singles those who have qualified for the last four stage are RaghavNiwart, Rishi Singh, Ansh Mohta and Abhir Bhattacharya. In the Under-19 girls singles event, Samvidha Jambhulkar, Saavi Sagdeo, Advita Patond and Saavi Sagdeo entered the semis.

Total 125 matches were played today. The semi-finals and finals will be played on Friday.

Results

Women's singles QF: Mugdha Sawarkar (NGP) bt Siddhi Gawande (WASH) 21-8, 21-16; Ditisha Somkuwar (NGP) bt Tinku Ninave (NGP) 21-18, 21-16; Fizza Akbani (NGP) bt Aasstha Kumar (NGP) 21-14 , 21-12 ; Bhumi Lalka (NGP) bt Ramshaa Varma (NGP) 21-19, 21-10 .U-19 boys singles QF: Raghav Niwart (WAR) bt Adhirath Madankar (NGP) 21-6, 21-6; Rishi Singh (NGP) bt Parikshit Dhatrak (CHA) 21-11, 21-19 ; Ansh Mohta (NGP) bt Ridaant Matade (NGP) 21-12, 21-14 ; Abhir Bhattacharya (NGP) bt Angad Bhonsale (NGP) 21-4, 21-6.

U-19 girls singles QF: Samvidha Jambhulkar (NGP) bt Suhana Nagmote (NGP) 21-6, 21-6; Saavi Sagdeo (NGP) bt Manaswi Kalamkar (NGP) 21-10, 21-14; Advita Patond (AKL) bt Pratishtha Shakya (NGP) 21-4, 21-8 .

U-17 boys singles QF: Harshit Nerkar (NGP) bt Adarsh Panjwani (AK) 21-14, 21-11 ; Sparsh Kawale (NGP) bt Vansh Janbande (NGP) 21-8, 21-8 ; Nishil Umat (NGP) bt Om Warbhe (CHA) 21-18, 21-7; Preyansh Rathi (NGP) bt Mayank Mishra ( NGP) 21-14, 21-13

U-17 girls singles QF: Fizza Akbani (NGP) bt Vridhi Bang (WAR) 21-7, 21-10; Sara Peshkar( NGP) bt Sharvaree Ganar (NGP) 21-14, 21-16; Mugdha Sawarkar (NGP) bt Niraja Kulkarni ( NGP) 21-16, 22-20; Ditisha Somkuwar ( NGP) bt Anandi Deshmukh (AMR) 21-9 ,21-9 .