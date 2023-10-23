Sayali to lead U-19 girls team
By Lokmat English Desk | Published: October 23, 2023 08:30 PM2023-10-23T20:30:10+5:302023-10-23T20:30:10+5:30
Team Sayali Shinde (Captain), Nihari Kawale (wk), Ashwini Deshmukh, Prachi Puri (wk), Aarohi Bambode, Khushi ...
Team
Sayali Shinde (Captain), Nihari Kawale (wk), Ashwini Deshmukh, Prachi Puri (wk), Aarohi Bambode, Khushi Bhagat, Trupti Lodhe, Shraddha Nabira, Grishma Tatte, Mansi Borikar, Kanchan Kakde, Tanvi Mendhe, Riya Baniya
Dharvi Temburne, Yashasri Soley and Disha Kale.
Stand byes: Siddhi Nerkar, Gargi Banote, Sherya Lanjewar, Madhura Mandavgade, Coach: Deepak Chougule, Assistant Coach: Shibika Francis. Trainer: Harsha Bokde, Physio: Neha Bole, Manager: Priyanka Hadke, Video Analyst: Krutika TekadeOpen in app