Prolific batters Smriti Mandhana, Harmanpreet Kaur and teen sensation Shafali Verma sparked bidding wars when they went under the hammer during the inaugural Women's Premier League auction.

Smriti Mandhana (India) - 3.4 Cr - RCB

Ashleigh Gardner (Aus) - 3.2 Cr - GG

Natalie Sciver (Eng) - 3.2 Cr - MI

Deepti Sharma (India) - 2.6 Cr - UP Warriorz

Jemimah Rodrigues (India) - 2.2 Cr - DC

Shafali Verma (India) - 2 Cr - DC

Beth Mooney (Australia) - 2 Cr - GG