IND vs BAN Live Streaming: When and Where to Watch the India vs Bangladesh T20 Series on TV and Online

After a successful Test series, India will take on Bangladesh in a three-match T20 International series, beginning October 6. Under the captaincy of Rohit Sharma, India dominated the Bangla Tigers in the Test matches, but Bangladesh may prove to be a formidable opponent in the shorter format.

Live Broadcast Details

Toss Timing : 6:30 PM IST

: 6:30 PM IST Match Timing : 7:00 PM IST

: 7:00 PM IST Live Telecast : Sports 18

: Sports 18 Live Streaming: Jio Cinema will provide live streaming in nine languages, including Hindi and English.

India vs. Bangladesh T20 Series Schedule

1st T20 : Oct 6, Sunday, 7:00 PM IST, New Madhavrao Scindia Cricket Stadium, Gwalior

: Oct 6, Sunday, 7:00 PM IST, New Madhavrao Scindia Cricket Stadium, Gwalior 2nd T20 : Oct 9, Wednesday, 7:00 PM IST, Arun Jaitley Stadium, New Delhi

: Oct 9, Wednesday, 7:00 PM IST, Arun Jaitley Stadium, New Delhi 3rd T20: Oct 12, Saturday, 7:00 PM IST, Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

Team Squads

Bangladesh Squad:

Najmul Hossain Shanto (Captain), Tanzid Hasan Tamim, Parvez Hossain Emon, Tawhid Hridoy, Mahmud Ullah, Litton Kumer Das, Jaker Ali Anik, Mehidy Hassan Miraz, Shak Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Mustafizur Rahman, Taskin Ahmed, Shoriful Islam, Tanzim Hasan Sakib, Rakibul Hasan.

India Squad:

Suryakumar Yadav (Captain), Abhishek Sharma, Sanju Samson (wk), Rinku Singh, Hardik Pandya, Riyan Parag, Nitish Kumar Reddy, Shivam Dube, Washington Sundar, Ravi Bishnoi, Varun Chakaravarthy, Jitesh Sharma (wk), Arshdeep Singh, Harshit Rana, Mayank Yadav.